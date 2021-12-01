Каир, 1 декабря, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Каире представили два новых беспилотника, разработанных местными производителями военной техники. Об этом 1 декабря сообщает близкая к правительству Египта газета Al-Dostor.

Египет

По данным журналистов, представление, которое проходило в рамках выставки Egypt Defense Expo, посетил президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси.

Главе государства был представлен дрон Nut, названный в честь древнеегипетской богини неба. По заявлению разработчиков, беспилотник имеет максимальную полезную нагрузку до 50 кг и может находиться в воздухе более 10 часов.