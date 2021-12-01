Москва, 1 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. С 30-летием с момента избрания на пост президента Казахстана поздравил первого казахского лидера Нурсултана Назарбаева президент России Владимир Путин. Телеграмма с поздравлениями 1 декабря обнародована на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

«Примите сердечные поздравления по случаю знаменательной даты — 30-летия вашей победы на первых всенародных выборах президента Республики Казахстан», — говорится в опубликованном послании.

Также российский лидер указал на вклад Назарбаева в построение и развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном.

Кроме того, Путин отметил деятельность первого президента Казахстана по налаживанию взаимовыгодных интеграционных процессов на пространстве бывшего СССР, а также конструктивного сотрудничества в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур.

«Не сомневаюсь, что ваш огромный опыт государственного деятеля, обширные знания, политическая мудрость и дальновидность будут и впредь востребованы как в Казахстане, так и в международных делах», — добавил президент РФ.

Отметим, Нурсултан Назарбаев занимал пост президента Казахстана с декабрь 1991 года по март 2019 года.