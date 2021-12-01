Бухарест, 1 декабря, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В районе контрольно-пропускного пункта «Джурджу» на болгарско-румынской границе задержана партия пиротехники, нелегально ввезенная в Румынию гражданином Германии. Об этом 1 декабря сообщило бухарестское издание News.ro.

stephenwd4h0 Граница

Согласно официальной информации, контрабанда была обнаружена в потайном боксе грузовика, следовавшего из Турции в Германию. При этом 53-летний водитель транспортного средства, гражданин Германии, заявил, что не располагал информацией о необходимости декларирования перевозимого товара.

Число пиротехнических изделий составило 527 единиц. По некоторым данным, отдельные экземпляры представляют потенциальную опасность и являются запрещенными для использования в ряде страны ЕС.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.