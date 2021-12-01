Москва, 1 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Тенденцию индексации пенсий в России можно назвать благоприятной. Задача поставленная президентом Владимиром Путиным еще в 2018 году, очевидно, выполняется, уровень пенсий растет, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генерального совета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Однако в отношении обстановки с ценами таких же выводов сделать, к сожалению, нельзя, ввиду чего данные меры вряд ли можно назвать соразмерными, за исключением сценария дальнейшего, причем, более интенсивного повышения пенсий, о чем в обозримой перспективе говорить не приходится.

В 2022 году индексация пенсий для российских пенсионеров будет увеличена более, чем на треть.

Согласно информации ПФР страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировались с 1 января 2020 года на 6,6%, что выше индекса роста цен за 2019 год. Стоимость одного пенсионного коэффициента после повышения составила 93,00 руб., размер фиксированной выплаты — 5 686,25 руб.

Напомним, что первоначально было запланировано повышение пенсий на 5,9%, что составляет приблизительно 1 тыс. руб.

Данная индексация должна быть осуществлена правительством РФ в рамках шестилетней задачи, поставленной президентом в 2018 году, а именно поднятие размера выплат в среднем до 20 тыс. руб.

Требование президента обусловлено повышенным уровнем инфляции в 2021 году, однако точных цифр пока нет, поскольку они будут предоставлены Росстатом к середине января 2022 года.

Вместе с тем, по данным ЦБ РФ, инфляция по итогам года может составить порядка 7,4−7,9%. Минэкономразвития, в свою очередь, говорит о том, что цифры могут составить 7,8−8,1%.

Тем не менее, на данный момент можно сказать, что во второй половине ноября в годовом выражении рост цен на продукты составил 12,1%, и данная цифра в контексте индексации пенсий является весьма показательной.

Если говорить о числовом выражении будущего размера пенсии, то средний размер пенсии по старости в 2022 году достигнет 19 тыс. руб., а в 2023 году уже должен превысить 20 тыс. рублей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин потребовал осуществить индексацию пенсий в 2022 году на уровень выше инфляции.

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