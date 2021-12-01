Челябинск, 1 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудник одной из кредитных организаций подозревается в разглашении сведений, которые составляют банковскую тайну. Об этом сообщает южноуральское управление СКР.

Цифровизация тайны делает тайну уже не тайной

Преступление было совершено в октябре-декабре 2020 года. В этот период финансовый консультант операционного офиса банка передал заинтересованному лицу сведения о более 100 гражданах. На этом он заработал не менее 140 тыс. рублей.

Сейчас идёт расследование. Также решается вопрос об избрании этому гражданину меры пресечения и о предъявлении обвинения.