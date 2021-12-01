Красноярск, 1 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Красноярске 1 декабря состоялось открытие новый долгожданного туристического объекта — лестницы на Торгашинском хребте. Глава региона Александр Усс оценил обзор со смотровой площадки на вершине, где для удобства отдыхающих оборудовали барную стойку со стульями — с видом на Столбы и окрестности реки Базаихи. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Красноярского края Красноярский губернатор Александр Усс открыл лестницу на Торгашинском хребте

Лестница на Торгашинском хребте самая длинная в России: насчитывает 1683 ступени, общая протяженность маршрута — 1200 метров, перепад высот — 240 метров. Она начинается на территории лагеря «Гренада», там оборудовали специальную площадку с навигацией, освещением, теплым бесплатным туалетом.

«Окрестности Красноярска — это уникальные ландшафты и великолепные смотровые площадки, в последние годы, когда мы их обустраиваем, они открываются и красноярцам, и гостям нашего города с новой стороны и становятся предметом гордости. Уверен, что эта лестница будет одной из самых популярных», — отметил Александр Усс.

Реализация проекта позволила соединить две достопримечательности краевого центра — Торгашинский хребет и Красноярские Столбы — в единый туристический кластер с общей сетью пешеходных троп.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция и обустройство туристской и транспортной инфраструктуры запланированы в Норильске. Это строительство парка на озере Долгое, строительство причала на реке Норильская и так далее.

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