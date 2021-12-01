Тбилиси, 1 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе поддержала заявление патриархии Грузинской православной церкви (ГПЦ) о недопустимости принудительной вакцинации. Об этом глава минздрава сообщила на брифинге.

Патриархия Грузинской православной церкви

Она отреагировала на заявление, в котором церковь заявляет о том, что вакцинация от COVID-19 не является вопросом религии. В ГПЦ также заявили о недопустимости поведения некоторых священников, которые отказывают в причастии тем, кто сделал прививку.

«Заявления Патриархии я считаю очень разумным. То, что они (ГПЦ, — прим. ИА REGNUM) не мешают ему (процессу вакцинации, — прим. ИА REGNUM), уже является для нас большой поддержкой и помощью», — отметила Тикарадзе.

Напомним, в Грузии с 1 декабря посетители ресторанов, кафе, концертных залов, спортивных объектов и гостиниц должны предъявлять ковид-паспорта. Эта мера введена для стимуляции населения к вакцинации от COVID-19. Пока за восемь месяцев в стране привились 35% взрослого населения.