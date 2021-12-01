Ярославль, 1 декабря, 2021, 15:13 — ИА Регнум. АО «ПАТП №1» города Ярославля обязано вернуть 18 автобусов «ЛИАЗ» компании-лизингодателю и выплатить долг в сумме 16,9 миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение арбитражного суда Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Новые автобусы

Автобусы были взяты в лизинг у ООО «Транспортная лизинговая компания» в декабре 2019 года. Вся техника 2019 года выпуска. Ее приобретение позиционировалось как шаг по обновлению автопарка в преддверии транспортной реформы. Однако уже через несколько месяцев начал копиться долг по лизинговым платежам. Как следует из решения суда, с 28 февраля 2020 года по 17 ноября 2021 года долг муниципального автопредприятия составил 16 миллионов 912 785 рублей. Владелец автобусов «ЛИАЗ» обратился в арбитраж, суд 30 ноября вынес решение о возврате автобусов собственнику.

Также «ПАТП-1» обязано погасить долг в 16,9 миллионов рублей и выплатить пени в сумме более миллиона рублей. Сейчас на рассмотрении в арбитражном суде находится ещё 6 исков «Транспортной лизинговой компании» к муниципальному транспортному предприятию с требованием вернуть технику. Сумма долга превышает 17 миллионов рублей.