Казань, , 15:54 — REGNUM На дорогах Татарии в ночь на 2 декабря ожидается сильная гололедица. Жителям рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте ГУ МЧС России по РТ.

Гололед на дорогах

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По данным республиканских метеослужб, в ночь на 2 декабря будет облачная с прояснениями погода. Вероятны осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, ожидается слабая метель. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит —2…—7 градусов, днем от 0 до —4. На дорогах гололедица, местами сильная.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии сильные дожди нарушили работу 22 светофоров, которые 30 ноября отключились или перешли в режим желтого мигания. Также сильные осадки привели к подтоплению в семи домах, где подрядные организации, несмотря на предупреждения, не завершили работы по замене кровли в установленный срок.

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