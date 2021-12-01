Ульяновск, 1 декабря, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В Ульяновской области в учреждениях культуры стартовали мероприятия, приуроченная ко Дню памяти Александра Невского. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм Александра Невского

Сегодня, 1 декабря, в регионе начались «Александровские дни», которые продлятся по 6 декабря. Мероприятия проходят в рамках президентского указа о праздновании 800-летия со дня рождения великого князя Александра Невского.

Эстафету начала губернаторская школа искусств с интерактивной беседы и просмотром документального фильма «Святой витязь земли русской». Что касается других основных событий, то 4 декабря Государственный ансамбль песни и танца «Волга» представит концерт в честь Александра Невского, а 5 декабря в музее семьи Ульяновых проведут тематическую лекцию.

Ко дню погребения (6 декабря) великого князя во Владимире в 1263 году также подготовлен ряд мероприятий. Ключевым станет закрытие года Александра Невского с подведением итогов в Ульяновской области и концертом государственного оркестра русских народных инструментов. А в кинотеатре «Люмьер» покажут художественный фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».

Всего с начала года Ульяновской области прошло почти 1,5 тыс. мероприятий, посвящённых памятной дате. Они состоялось как в очном формате, так и виртуальном.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 учебный год в Ульяновской области был посвящён 800-летию со дня рождения Александра Невского. В регионе прошли конкурсы детского творчества, студенческой прессы, интеллектуальные игры, квесты, проверки знания православной культуры.