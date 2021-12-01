Бишкек, 1 декабря, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В столице Киргизии возле здания центральной избирательной комиссии сегодня, 1 декабря, вновь проходит митинг сторонников партий «Ата Мекен», «Улуттар биримдиги», «Азаттык» и других политических блоков, не согласные с предварительными результатами парламентских выборов.

Киргизия

Протестующие требуют отменить результаты голосования и признать выборы недействительными, уволить главу ЦИКа Нуржан Шайлдабекову, отправить в отставку правительство республики, а также снизить избирательный порог до 3%.

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По словам митингующих, они сомневаются в честности и прозрачности процесса подсчёта голосов избирателей, поскольку их наблюдателям не позволяют осуществлять мониторинг ручного пересчёта бюллетеней.

При этом участники акции протеста называют происходящее «подлогом и манипуляцией со стороны центризбиркома», а попытки руководства ЦИКа оправдаться — «смехотворными и наивными».

ИА REGNUM напоминает, что 28 ноября 2021 года в Киргизии состоялись выборы депутатов седьмого созыва республиканского парламента. Поскольку в стране изменили избирательное законодательство, то теперь парламентариев будет не 120, а только 90 — 54 от политических партий и ещё 36 депутатов-одномандатников.

По предварительным данным Центризбиркома, пятипроцентный избирательный порог смогли преодолеть лишь шесть партий: «Ата Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Альянс», «Бутун Кыргызстан» и «Ыйман Нуру».

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