Москва, 1 декабря, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Департамент городского имущества Москвы 1 декабря опроверг информацию о том, что один из его сотрудников предоставил ложный сертификат о вакцинации от COVID-19.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте, сотрудник прошёл вакцинацию и подтвердил это документом, внесённым в реестр и опубликованном на портале государственных услуг.

«У нас, как у работодателя, нет оснований полагать, что наш коллега причастен к правонарушению — предоставленный сертификат о вакцинации размещен на сайте «Госуслуги». Правоохранители ведут доследственную проверку, по результатам которой будет сделан вывод о подлинности сертификата», — рассказали в департаменте.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из руководителей отдела департамента предоставил по месту работы подделку сертификата о вакцинации. Уточнялось, что сертификат мог быть приобретён через курьеров, а в отношении сотрудника якобы заведено дело.