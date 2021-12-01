Москва, 1 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Сервис «Кинопоиск» опубликовал трейлер второго сезона российского сериала «Последний министр». Ролик доступен на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры» с 1 декабря.

Кадр из сериала «Последний министр» Ян Цапник

В новом сезоне сериала вымышленный депутат Тихомиров (Ян Цапник) продолжит создавать инициативы на благо населения России. Однако из-за активных действий чиновника недоброжелатели будут плести интриги за его спиной. Премьера сериала состоится 2 декабря 2021 года на платформе «Кинопоиск».

ИА REGNUM напоминает, что первый сезон «Последнего министра» вышел в марте 2020 года. Создателем сериала является Роман Волобуев.