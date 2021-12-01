Красногорск, 1 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Подмосковье 3,2 млн человек сделали прививку от гриппа. Об этом 1 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

Прививочная кампания против гриппа в Подмосковье началась в сентябре, отметила зампред правительства — министр здравоохранения области Светлана Стригункова. Вакцинацию на территории региона можно пройти не только в поликлиниках, но также в мобильных комплексах, торговых центрах, МФЦ и на предприятиях.

«Наряду с COVID-19, грипп может вызвать опасные осложнения и даже привести к летальному исходу. В регионе прививку от гриппа сделали уже более 3,2 млн человек, из них 940 тысяч — дети. Я призываю всех, кто еще не привился, пройти вакцинацию и защитить себя и близких от опасного заболевания», — сказала Стригункова.