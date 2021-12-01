Москва, 1 декабря, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Первый рейтинг губернаторов по доверию аудитории социальных медиа, самой критически настроенной по отношению к власти аудитории, был представлен 30 ноября. Социальные сети всегда были для властей наибольшей зоной коммуникационного риска. С момента начала пандемии и удаленки, которые буквально вынудили губернаторов «пойти в народ» при помощи новых инструментов интерактивного общения, картина стала меняться. Представители региональной власти и раньше использовали этот канал коммуникации, но именно в такой сложный период открытый диалог как с отдельными гражданами, желавшими получить ответы на свои наболевшие вопросы и проблемы, так и с населением региона в целом стал наиболее актуален и востребован. И вот результат: чем более открыто губернатор доносил и обосновывал свои решения, тем больше люди ему доверяли. Понятно, что интерактивное онлайн-общение не может заменить живого разговора и личного присутствия, но вовлеченность главы региона в проблемы, которые волнуют жителей, его честные ответы и принятые в результате меры позволяют снять многие сложности бюрократического процесса.

Правительство Ямало-Ненецкоого автономного округа Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов (в центре) в ходе встречи с инициативной группой жителей села Газ-Сале во время поездки в Тазовский район 12.06.21

Именно поэтому рейтинг губернаторов по доверию аудитории в срезе социальных медиа так злободневен. Авторы исследования вместо экспертного анализа действий глав регионов решили использовать объективные, измеримые методики. В результате их усилий определилась достаточно широкая группа — топ-20 губернаторов, сделавших ставку на современные средства коммуникации и сумевших аккумулировать положительный тренд от такого общения. Показательна в этой связи тройка лидеров. Наиболее успешными коммуникаторами стали губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. При этом разрыв интегрального индекса между первым и третьим местом крайне мал — менее двух пунктов. Примерно такие же показатели и в остальной части списка топ-20.

Центр политического анализа и социальных исследований и Центр общественно-политических проектов Первый рейтинг губернаторов по доверию аудитории социальных медиа

При этом, как особенно подчеркивают авторы доклада — директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин и директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов, исследование основано на анализе открытых данных. Помимо социологического опроса, который проводился с 21 по 31 октября 2021 года и охватил 11,6 тысячи респондентов, в этот же период были проанализированы персональные аккаунты губернаторов в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», «Одноклассники» и оценены реакции пользователей. Через свои аккаунты главы регионов из топ-20 оперативно отвечают на запросы граждан, напрямую получают информацию о положении дел, ставят задачи по решению локальных проблем чиновникам и контролируют их исполнение. Также губернаторы используют соцсети для непосредственной коммуникации с гражданами. Это, например, прямые линии (включая прямые эфиры в социальных сетях), непосредственное прямое общение и встречи с избирателями.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов считает, что «доверие необходимо не только для позиционирования главы региона. В первую очередь, доверие, которое возникает в результате работы в социальных медиа, — это управленческий ресурс. Современному губернатору активность в социальных медиа нужна для повседневной работы, чтобы обеспечить тот уровень эффективности, который от него ждут. Характерно, что большинство из этих 20 глав регионов — губернаторы новой волны, которые прошли обучение в «школе губернаторов» в РАНХиГС, где они в том числе обучались работе в социальных сетях».

Наиболее интересны в этой связи именно лидеры рейтинга. Здесь явно аккумулирована общая для всех них сверхзадача — донести свою позицию до каждого жителя региона. И поэтому они представлены сразу одновременно в нескольких категориях. Так, Дмитрий Артюхов занимает первое место в трех категориях («Доверие к власти», «Социальная ориентированность», «Экономическое развитие»), а Рамзан Кадыров присутствует в тройке лидеров во всех семи категориях («Доверие к власти», «Социальная ориентированность», «Экономическое развитие», «Политический менеджмент», «Здравоохранение и борьба с пандемией коронавируса», «Цифровизация», «Инфраструктура и среда обитания»). По данным исследования, наибольшей поддержкой населения пользуются две самые активные в соцсетях группы глав субъектов РФ — «технократы» и главы национальных республик. Именно эти два типа глав регионов интенсивно используют социальные медиа для эффективной коммуникации с населением и элитами своих регионов.

Пандемия коронавируса и не думает заканчиваться, а, стало быть, живая практика лидеров этого исследования, которые общаются с людьми в реальном времени на удобных для всех сторон площадках, окажется полезным опытом и будет востребована всеми главами регионов. У всех — и записных «технократов», и условных «хозяйственников» — есть время и возможность использовать открывающиеся перед ними возможности. Кстати, проведенный в ходе исследования социологический опрос показал, что выше всего собственных глав регионов оценивают в ЯНАО, Чечне, Севастополе, Белгородской области, Чукотском автономном округе и Туве. Отсюда следует главный вывод — с людьми надо разговаривать на человеческом языке. Особенно в сложившихся непростых условиях.