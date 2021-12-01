Сеул, 1 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи опровергло сообщения СМИ о причастности к тайваньскому проекту по строительству подводных лодок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Humorahead01 Голубой дом. Сеул

«Это не правда», — сообщил представитель Голубого дома на условиях анонимности.

Однако представитель администрации добавил, что в настоящее время прилагаются усилия для выяснения незаконных актов передачи информации Тайваню.

Ранее Reuters сообщило, что по крайней мере семь стран, включая США и Великобританию, помогают Тайваню в строительстве собственных подводных лодок.

Также издание подчеркнуло, что такие страны, как Южная Корея, Австралия, Индия, Испания и Канада, якобы, направили на Тайвань инженеров и других специалистов для участия в проекте.