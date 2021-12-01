Париж, 1 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится в Ригу (Латвия) для участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

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«Стороны обсудят отношения и позицию НАТО по отношению к России на фоне значительной напряженности вокруг Украины», — говорится в заявлении МИД Франции.

Министры также обсудят новую стратегическую концепцию Североатлантического союза. Жан-Ив Ле Дриан расскажет о приоритетах, преследуемых Францией в этом контексте, связанные с развитием политики сдерживания и обороны НАТО, а также необходимость возобновления существенной работы по параметрам рамок контроля над вооружениями с Россией.

В кулуарах министерской встречи Жан-Ив Ле Дриан примет участие во встрече с министрами иностранных дел США, Германии и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция сохраняет приостановку полетов из южной части Африки до пятницы, 3 декабря 2021 года.