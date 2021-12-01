Осло, 1 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В коммуне Эйгарден в Норвегии выявлены первые два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 1 декабря сообщается на сайте властей коммуны.

Minzdrav.orb.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

«1 декабря в Эйгардене выявлены два случая заражения штаммом «Омикрон», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что оба человека, у которых обнаружили новую разновидность SARS-CoV-2, недавно ездили в Южную Африку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач из ЮАР Унбен Пиллэй рассказал о симптомах заболевания у заразившихся новым штаммом коронавируса «Омикрон».