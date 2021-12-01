ЕС намерен инвестировать в климатические проекты €300 млрд
Брюссель, 1 декабря, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Европейский союз намерен инвестировать €300 млрд к 2027 году в инфраструктурные, цифровые и климатические проекты по всему миру, заявила 1 декабря глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Peggychoucair
«Зеленая компенсация»
«Мы инвестируем €300 млрд к 2027 году, чтоб поддержать наши приоритеты — зеленый и цифровой переходы», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Средства будут направлены на инфраструктурные, цифровые и климатические проекты, уточнила она.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что на создание технологий для борьбы с глобальным потеплением климата ЕС выделит €1 млрд.
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