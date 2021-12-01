Бишкек, 1 декабря, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Американские власти ожидают плодотворной совместной работы с депутатами киргизского парламента нового созыва. Об этом говорится в официальном заявлении посольства США по поводу состоявшихся недавно парламентских выборов в Киргизии.

Госдеп США

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Внешнеполитическое ведомство США обратило внимание на технические и процедурные нарушения, в том числе при подсчете голосов и на начальных этапах подведения итогов голосования, и потребовало расследовать их и устранить.

«ОБСЕ отметила в своем предварительном отчете, что избирательный процесс был в целом состязательным, несмотря на законодательные и иные препятствия для значимого участия избирателей», — резюмировали американские дипломаты.

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