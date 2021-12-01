Москва, 1 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Онлайн-мошенники больше всего активизировались во время пандемии коронавируса. Сейчас 45% нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид действуют именно в интернете, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генерального совета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

«С вступлением с 1 декабря нового закона о досудебной блокировки мошеннических сайтов у Центрального банка РФ появилось право обращаться в Генеральную прокуратуру РФ с уведомлением о распространении в сети информации, направленной на неправомерное завладение денежными средствами граждан, вводящей пользователей в заблуждение относительно оказания финансовых услуг.

Блокировка сайтов, размещающих незаконную информацию, осуществляется Роскомнадзором по предписанию прокуратуры в течение нескольких дней. Ранее на этом уходили месяцы.

Центральный банк РФ теперь может обращаться в суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещенной в сети, информацией, распространение которой запрещено в РФ.

Указанные изменения закона имеют положительную тенденцию борьбы с интернет-мошенничеством. Противодействие мошенникам становится эффективнее.

Понятно, что все создаваемые в секунды и минуты мошеннические сайты блокировать невозможно. Но все же новый механизм уменьшит количество незаконной информации в сети.

Нововведение позволит в короткие сроки ограничивать доступ граждан к сайтам финансовых пирамид и другим мошенническим сайтам, именуемым себя финансовыми организациями.

В итоге быстрая блокировка сайтов приведет к уменьшению ущерба доверчивых граждан, которые несут потери от действий злоумышленников», — высказал своё мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, по инициативе Центробанка России сайты мошенников с 1 декабря 2021 года начнут блокироваться во внесудебном порядке.