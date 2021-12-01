Варшава, 1 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны Польши обвиняет белорусскую сторону в повреждении прожекторов на осветительных мачтах, расположенных в районе пограничного перехода Брест-Тересполь. Об этом сообщает «Польское радио».

Beentree Граница Польши и Белоруссии

"Провокации белорусских спецслужб абсолютно неприемлемы. В Министерство национальной обороны будет вызван военный атташе Белоруссии для дачи объяснений по поводу инцидента в районе Тересполя», — написал в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Ранее министерство обороны Польши сообщило в своём Twitter, что в ночь со вторника на среду 1 декабря прожекторы на осветительных мачтах в районе погранперехода Тересполь были обстреляны из пневматического оружия.

«В районе Тересполя обстреляны осветительные мачты, установленные солдатами польской армии на границе с Белоруссией. Прожекторы были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия», — говорится в сообщении.

К сообщению прилагаются фотографии, на которых видны разбитые светодиодные прожекторы на осветительных мачтах. Как утверждается, обстрел был произведён с белорусской стороны.

«Мачты были уничтожены», — заявил замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич во время трансляции на канале PR24. «Вчера ночью с белорусской стороны обстреляли из пневматического оружия наши осветительные мачты. Это специальные мачты с генераторными установками, которые освещают эту пограничную полосу», — пояснил он.

2 сентября президент Польши Анджей Дуда по представлению правительства объявил о введении в приграничных районах с Белоруссией чрезвычайное положение. ЧП было введено на 30 дней, и позже продлено до 30 ноября.

С 1 декабря по 1 марта в соответствии с постановлением министерства внутренних дел и администрации Польши, посторонним лицам запрещено находиться в 115 населенных пунктах Подляского воеводства и 68 населенных пунктах Люблинского воеводства. Запрет на нахождение в приграничной зоне стал возможен благодаря внесению поправок в Закон «О защите государственной границы», которые были утверждены президентом Анджеем Дудой во вторник, 30 ноября.