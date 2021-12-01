Красногорск, 1 декабря, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Земельные участки для строительства дома в Подмосковье были бесплатно предоставлены 127 врачам. Об этом 1 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Частный дом

Ожидается, что эта дополнительная мера социальной поддержки медицинских работников позволит привлечь в отдаленные территории Подмосковья новые медицинские кадры, а также поддержать тех врачей, которые уже работают в системе здравоохранения региона, отметила зампред правительства — министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«На данный момент более 200 врачей подали заявки для получения этой льготы, а 127 из них — уже получили земельные участки. Наибольшее количество участков предоставили администрации городских округов Воскресенск, Бронницы, Павловский Посад, Луховицы, Дмитровский и Шатура», — сказала Стригункова.