Черкесск, 1 декабря, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии предъявлено обвинение жителю селения Сары-Тюз, который организовал опасную экскурсию на ледник Алибек. Во время нее погибли две женщины, на которых упала отколовшаяся от ледника глыба льда. Еще одна туристка получила травмы. По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Денис Абрамов ИА REGNUM Ледник

В настоящее время его расследование завершено и передано для рассмотрения в суд. Гиду грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Напомним, ЧП в горах Карачаево-Черкесии произошло 14 сентября 2021 года. Обвиняемый в гибели туристок повел их в Алибекское ущелье к леднику Алибек. Он расположен на высоте более 2000 метров в Верхне-Тебердинском сельском поселении. При этом документов на оказание экскурсионной деятельности у подозреваемого не было.

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