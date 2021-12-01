Дамаск, , 14:58 — REGNUM В Сирии сгорели два грузовика американских сил. Как сообщает 1 декабря агентство SANA со ссылкой на местные источники, инцидент произошёл в провинции Хасеке, расположенной в северо-восточном регионе Сирии.

Взрыв U.S. Navy

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По данным собеседников, два транспортных средства сил США, перевозившие материально-технические средства, подорвались на самодельном взрывном устройстве недалеко от населённого пункта Аль-Маликия.

Сведений о возможных жертвах взрыва не приводится.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября одна из баз войск США, оккупировавших часть территории Сирии, попала под ракетный обстрел. Объект расположен на территории провинции Эль-Хасеке на северо-востоке страны. Неизвестные выпустили пять реактивных снарядов по американской базе «Харраб аль-Джейр».