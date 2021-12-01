Кострома, , 16:24 — REGNUM В Костроме суд оштрафовал общественницу Наталью Цветкову за организацию схода против QR-кодов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловском районном суде.

Сход © Наталья Цветкова

Протокол в суд направила полиция. По мнению правоохранителей, Цветкова нарушила установленный порядок проведения мероприятия в форме митинга, не согласовав его с властями.

Рассмотрев дело, суд назначил общественнице наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Активистка не согласилась с вердиктом и намерена обжаловать его в вышестоящем суде.

Напомним, сход горожан, выступающих против введения QR-кодов в общественных местах, прошёл 15 ноября 2021 года. По словам организаторов он собрал «около 100» человек, по сведениям полиции — «около 50». Впоследствии в Костроме прошло ещё одно подобное мероприятие, его координатором выступило костромское отделение КПРФ. Встреча тоже не согласовывалась с властями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костроме прошёл сход против QR-кодов

Читайте развитие сюжета: В Ярославле оштрафовали общественника-антиваксера