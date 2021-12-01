Бейрут, 1 декабря, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Миротворческий контингент Организации Объединенных Наций (ООН) в Ливане передал ливанской армии часть своих вооружений. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба министерства обороны Ливана.

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По последним данным, церемония передачи военной техники прошла на военной базе «Банва Баракат» в окрестностях города Тир. Ливанские военные получили десять бронетранспортеров и мобильный пункт неотложной помощи.

В церемонии принял участие командующий корейским батальоном временных сил ООН в Ливане полковник Донг Су.