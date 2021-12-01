Минск, 1 декабря, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Одиннадцать человек, оставивших оскорбительные комментарии в соцсетях и мессенджерах по поводу гибели двух десантников из России в ходе учений в Белоруссии осенью нынешнего года, задержали белорусские правоохранители. Об этом 1 декабря сообщил начальник отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Вячеслав Орловский.

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«Вчера (30 ноября) сотрудниками Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержаны 11 граждан, которые разместили в сети Интернет кощунственные, оскорбительные и вызывающие отвращение от степени цинизма комментарии с связи с недавней трагической гибелью на учениях двух российских десантников», — приводит его слова Телеграмм-канал белорусского ведомства.

Также Орловский уточнил, что на данный момент задержанные помещены в следственные изоляторы и их обвиняют в разжигании социальной вражды и розни (ст. 130 УК Белоруссии). Им грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия приняла к сведению слова президента БелоруссииАлександра Лукашенко о возможной просьбе к Москве разместить ядерное оружие в республике.