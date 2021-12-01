Лос-Анджелес, США, 1 декабря, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Звезда фильмов о Гарри Поттере Руперт Гринт сыграет в сериале-антологии платформы Netflix. Об этом 1 декабря пишет Deadline.

Скриншот с YouTube Руперт Гринт

Мини-сериал называется Cabinet of Curiosities («Кабинет редкостей»). Режиссёром антологии выступил Гильермо дель Торо.

Добавим, что в сериал войдёт восемь эпизодов в формате «зловещих сказок». Cabinet of Curiosities — это сборник рассказов, которые «призваны бросить вызов традиционным представлениям об ужасах».