Ульяновск, 1 декабря, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Железнодорожном районе Ульяновска завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества при строительстве многоквартирного дома. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Строительный кран

Речь идёт о строительстве дома по улице Транспортная в Ульяновске. Следствие полагает, что учредитель и генеральный директор общества, ставший фигурантом уголовного дела, организовал информационную кампанию для привлечения жителей в качестве участников долевого строительства. По версии правоохранителей, «для видимости строительства» он направил на улицу Транспортная технику и построил первые три этажа.

В ведомстве отмечают, что на момент сбора средств дольщиков у компании не было разрешения на строительства, а после получения денег стройку «заморозили».

Потерпевшими по уголовному делу проходят десять человек, нанесённый им ущерб оценивается на сумму более 20 млн рублей.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Арестовано его имущество на сумму 700 тыс. рублей.

В рамках следствия провели 26 видов экспертиз, в том числе строительные, финансовые, почерковедческие. Уголовное дело о мошенничестве состоит из 16 томов, его рассмотрит Железнодорожный районный суд Ульяновска.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Ленинском районе Ульяновске ушло в суд уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации по обвинению в хищении 1 млн рублей средств жильцов многоквартирных домов при ремонте систем отопления. Правоохранители полагают, что он «неправомерно вносил конструктивные изменения в ход работ, занижая их объем и стоимость».

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