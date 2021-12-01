Ташкент, , 14:45 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) провело в Ташкенте 30 ноября конференцию «Международное сотрудничество в продвижении гендерного равенства». Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе посольства США в Ташкенте.

Ташкент Dilshod Akbarov

«В мероприятии приняли участие около 100 представителей парламента Узбекистана и различных национальных и международных институтов, включая экспертов из организаций гражданского общества и академических кругов», — говорится в сообщении.

На конференции обсуждались передовой опыт в продвижении гендерного равенства, включая методы предотвращения гендерного насилия и усиления роли женщин в общественной жизни, а также результаты внедрения нового гендерного законодательства в Узбекистане, а именно закона о гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин и закона о защите женщин от притеснения и насилия, принятые в 2019 году.

«Программа USAID по правовой реформе оказывает поддержку Узбекистану на пути дальнейшего развития принципов верховенства закона, повышения потенциала юристов и образовательных учреждений, расширения доступа граждан к правосудию, улучшения правовой среды для гражданского общества, продвижения гендерного равенства и создания более благоприятного инвестиционного климата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители USAID сотрудничают с правительством Узбекистана в целях диверсификации экономики страны и увеличения региональной торговли, устранения серьезных угроз здоровью и наращивания потенциала правительства по удовлетворению потребностей населения.