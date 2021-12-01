Тбилиси, , 14:45 — REGNUM Стокгольмский арбитражный суд обязал правительство Грузии выплатить российской энергетической компании «Интер РАО» $80,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба минюста Грузии.

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Интер «РАО» потребовала компенсацию в размере $200 млн, что не было удовлетворено на основании представленных правительством Грузии аргументов и доказательств. 23 ноября 2021 года размер компенсации был определён на уровне $80,5 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что минюст обжалует это решение. В минюсте также пообещали, что эти судебные споры не повлияют на стоимость электроэнергии для абонентов.

Напомним, «Интер РАО» через дочерние компании, зарегистрированные в Нидерландах, владеет в Грузии двумя ГЭС: «Храми-1» и «Храми-2», а также 75% акций компании «Теласи», снабжающей электроэнергией Тбилиси. «Интер РАО» требует от грузинских властей компенсацию за то, что в 2014 году, когда резко обесценился грузинский лари, власти страны не подняли тарифы на электричество.