Москва, 1 декабря, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин с пониманием относится к жесткой реакции белорусского президента Александра Лукашенко на «неоправданное и агрессивное» внешнее давление на Минск. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 декабря журналистам, комментируя угрозу Лукашенко перекрыть поставки российских углеводородов в ЕС.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков отрицательно ответил на вопрос, согласовал ли Лукашенко с российской стороной заявления о транзите газа. Президент Белоруссии, суверенного, независимого государства, выразил свою позицию, отметил он.

Песков напомнил о позиции президента России по этому поводу. Путин ранее заявил, что Белоруссия и президент Лукашенко испытывают беспрецедентное, неоправданное, агрессивное давление со стороны целого ряда западных стран. Это не может не вызывать очень жесткую контрреакцию.

«В этом плане президент [Путин] выразил понимание жестких ответов», — сказал Песков.

Вместе с тем российский лидер рассчитывает, что это никоим образом не отразится на выполнении Россией своих обязательств перед европейскими получателями. Тем более, что европейцы переживают непростое время, сказал Песков.

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