Москва, 1 декабря, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Новая инициатива о блокировке во внесудебном порядке немного облегчит борьбу с финансовыми мошенниками, но не решит проблему полностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Don Hankins Интернет-мошенничество

«Цепочка осуществления принятого решения остаётся очень длинной. Раньше она включала исследователей и менеджеров Центробанка, прокуратуру, Роскомнадзор и суд.

Все эти этапы надо было пройти, чтобы сайт был заблокирован, все инстанции должны были согласовать и одобрить решение.

Теперь суд из цепочки исключен, но остальные тоже действуют не мгновенно. Скорее всего, судебное решение вносило основную задержку в процесс блокировки, но и остальные существенны.

А у мошенников, скорее всего, изготавливает и раскручивает сайт программный робот, который всё делает один и очень быстро. Он подаст тысячи заявок на регистрацию новых доменных имен, дождется одобрения, загрузит контент, разместит рекламу и начнет раскручивать сайт.

Когда один из таких сайтов попадётся Центробанку, мошенники будут уже запускать сайты следующих поколений.

Поэтому для полной победы над финансовым мошенничеством нужны автоматизированные распределенные системы. Дело осложняется тем, что речь идет не о борьбе с фальсификациями внутри одного проекта (например, Facebook), а в распределенной системе, где сайты, рекламные механизмы, площадки для размещения рекламы принадлежат разным владельца.

Один Цукерберг может нажатием кнопки отключить кого-нибудь от всех сервисов сразу, но в распределенной системе со многими владельцами так не получится.

Это, конечно, открывает возможности для технологий распределенного реестра следующих поколений, таких как блокчейн. Но пока готовых решений на их основе нет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 декабря вступил в силу закон, согласно которому сайты мошенников, будут подвергаться досудебной блокировке.

Читайте также: В России разрешили досудебную блокировку сайтов финансовых пирамид