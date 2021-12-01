Боровск, Калужская область, , 15:57 — REGNUM В Калужской области 37-летний житель деревни Кабицыно Боровского района за убийство жены судом приговорён к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом 1 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

На месте преступления Kaluga.sledcom.ru

Следствием и судом установлено, что в ночь на 22 мая 2021 года между мужчиной и его супругой произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина нанес жене восемь ножевых ранений. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи женщина была доставлена в больницу, однако спасти ее жизнь не удалось. Ранее мужчина высказывал супруге угрозы, по поводу которых она обращалась в полицию, где было возбуждено и расследовалось уголовное дело.

В настоящее время двое малолетних детей супругов проживают с родственниками погибшей женщины.

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