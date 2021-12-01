Таллин, , 14:42 — REGNUM Правящая в Эстонии Реформистская партия теряет поддержку потенциальных избирателей. Об этом сообщил портал Postimeesсо ссылкой на результаты социологического опроса общественного мнения, проведенного фирмой Norstat Eesti.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Впервые за время проведения подобных опросов реформисты опустились на третье место в списке предпочтений эстоноземельцев. Вперед вырвалась оппозиционная партия национал-консерваторов EKRE, активно критикующая действия партии премьер-министра и властей по преодолению кризиса с эпидемией коронавируса. На втором месте — входящая в правящую коалицию Центристская партия.

По последним данным, EKRE поддерживают 23,5% респондентов, Центристскую партию — 21,7%, а Реформистскую партию — 20,7% обладающих правом голосовать на парламентских выборах опрошенных.

Подчеркивается, что поддержка реформистов избирателями снижается и находится на самом низком уровне с начала 2019 года, когда партия находилась в оппозиции.

Четвертую позицию в рейтинге партий занимает не входящая в парламент «Ээсти 200» с 14,3% поддержки, на пятом месте — Социал-демократическая партия с 9%, а на шестом — партия «Отечество» с 7,9%.

Правительственнй союз реформистом и центриство в целом поддерживают 42,4% опрошенных, а оппозиционные — 40%.

Сообщается, что опрос фирмой Norstat Eesti был проведен посредством телефонной связи и Интернета, в нем участвовало 4 000 человек. Погрешность составила 1,4%.