Таллин, 1 декабря, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Правящая в Эстонии Реформистская партия теряет поддержку потенциальных избирателей. Об этом сообщил портал Postimeesсо ссылкой на результаты социологического опроса общественного мнения, проведенного фирмой Norstat Eesti.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Впервые за время проведения подобных опросов реформисты опустились на третье место в списке предпочтений эстоноземельцев. Вперед вырвалась оппозиционная партия национал-консерваторов EKRE, активно критикующая действия партии премьер-министра и властей по преодолению кризиса с эпидемией коронавируса. На втором месте — входящая в правящую коалицию Центристская партия.

По последним данным, EKRE поддерживают 23,5% респондентов, Центристскую партию — 21,7%, а Реформистскую партию — 20,7% обладающих правом голосовать на парламентских выборах опрошенных.

Подчеркивается, что поддержка реформистов избирателями снижается и находится на самом низком уровне с начала 2019 года, когда партия находилась в оппозиции.

Четвертую позицию в рейтинге партий занимает не входящая в парламент «Ээсти 200» с 14,3% поддержки, на пятом месте — Социал-демократическая партия с 9%, а на шестом — партия «Отечество» с 7,9%.

Правительственнй союз реформистом и центриство в целом поддерживают 42,4% опрошенных, а оппозиционные — 40%.

Сообщается, что опрос фирмой Norstat Eesti был проведен посредством телефонной связи и Интернета, в нем участвовало 4 000 человек. Погрешность составила 1,4%.