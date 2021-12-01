Магнитогорск, Челябинская область, 1 декабря 2021, 14:41 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области главный технолог одного из муниципальных предприятий и глава одной из фирм подозреваются в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщает областное управление СКР.
По данным следствия, директор фирмы передал технологу 1,8 млн рублей. Это было сделано ради заключения муниципального контракта на поставку оборудования и его оплату.
Преступление выявили сотрудники ФСБ. Ведутся следственные действия.