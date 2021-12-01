Магнитогорск, Челябинская область, 1 декабря, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области главный технолог одного из муниципальных предприятий и глава одной из фирм подозреваются в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщает областное управление СКР.

ru.torange.biz Коррупция

По данным следствия, директор фирмы передал технологу 1,8 млн рублей. Это было сделано ради заключения муниципального контракта на поставку оборудования и его оплату.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Ведутся следственные действия.