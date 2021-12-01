Таллин, , 14:39 — REGNUM В среду, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В Эстонии этот день отмечается традиционным зажжением свечей памяти. Об этом сообщил портал err.ee.

СПИД Torange.biz

В Таллине перед министерским комплексом по адресу Cуур-Амеэрика, 1, в Нарве на Петровской площади и в Йыхви на Центральной площади в полдень по местному времени (11:00 по Москве) состоялось зажжение свечей в виде ленты толерантности и в память о людях, умерших от СПИДа.

Эстонской сообщество людей, живущих с ВИЧ, сообщило, что присоединяется к призыву ООН об общих усилиях на искоренение неравенства и обеспечение доступа всех людей вне зависимости от пола, расы, национальности и уровня дохода к необходимой им помощи.

В2020году в Эстонии СПИД был диагностирован у 26 человек, семеро пациентов скончались. К 2019 году СПИД был выявлен в стране у 567 человек.