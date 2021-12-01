Москва, 1 декабря 2021, 14:38 — REGNUM Россия и Австрия выстраивают отношения на конструктивной и прагматичной основе, опираясь на принципы взаимного уважения и учёта интересов друг друга, заявил 1 декабря президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.
По словам российского лидера, «несмотря на пандемию, растёт взаимный товарооборот, по итогам первого полугодия нынешнего года он увеличился на 26,5%».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поздравил президента Австрии Александера Ван дер Беллена и канцлера Александера Шалленберга по случаю Национального праздника республики.
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