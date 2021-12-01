Москва, , 14:38 — REGNUM Россия и Австрия выстраивают отношения на конструктивной и прагматичной основе, опираясь на принципы взаимного уважения и учёта интересов друг друга, заявил 1 декабря президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы давние надёжные партнёры в торговой, инвестиционной и энергетической сферах», — заявил глава государства.

По словам российского лидера, «несмотря на пандемию, растёт взаимный товарооборот, по итогам первого полугодия нынешнего года он увеличился на 26,5%».

«Наша страна высоко ценит политику постоянного нейтралитета Австрии, а также авторитет Вены как общепризнанной переговорной площадки для многосторонней дипломатии», — заключил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поздравил президента Австрии Александера Ван дер Беллена и канцлера Александера Шалленберга по случаю Национального праздника республики.

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