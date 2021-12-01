Москва, 1 декабря, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко шуткой объяснила «западным партнерам», почему в отличие от других стран в России нет беженцев, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

В ходе «правительственного часа» в Совфеде выступил глава МИД Сергей Лавров. Несколько парламентариев поняли тему о агрессивной риторике западных оппонентов в отношении России.

«Я в интернете увидела шутку: почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година — потому что русские сразу бегут в военкомат», — отреагировала Матвиенко.