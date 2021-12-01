Джакарта, 1 декабря 2021, 14:37 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили о возможном возникновении цунами в провинции Бантен, сообщает CNN Indonesia.
Жителей Индонезии предупредили о цунами высотой 8 метров.
«Мы не знаем, когда это произойдет, но потенциал есть», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, четыре жителя Индонезии погибли в результате разлома земной коры в провинции Южный Калимантан.
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