Москва, 1 декабря, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Свыше 200 граждан России, Киргизии, а также афганские студенты, вылетели из Кабула. Из Афганистана их эвакуировали на трёх российских военных самолётах Ил-76, которые ранее доставили в афганскую столицу гуманитарный груз. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Papito Ил-76

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В оборонном ведомстве уточнили, что на борту самолётов находятся 214 граждан РФ и стран ОДКБ, а также афганские студенты, проходящие обучения в вузах России.

«Эвакуируемых граждан самолёты Минобороны России доставят на подмосковный аэродром Чкаловский», — добавили в министерстве.

Воздушные суда по дороге в Россию совершат промежуточную посадку на аэродромах Гиссар в Таджикистане и Кант в Киргизии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в аэропорт афганской столицы Кабула прибыли три военно-транспортных самолёта Ил-76 Минобороны РФ, на которых в страну было доставлено 36 тонн гуманитарного груза. Также на самолётах прибыли бригады военных медиков, которые будут помогать эвакуируемым.