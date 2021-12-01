Таллин, , 14:36 — REGNUM Неустойчивые цены на электроэнергию — это новая реальность, в которой оказались потребители Эстонии. Об этом председатель правления эстонского госконцерна Eesti Energia Хандо Суттер заявил гостелевидению страны ETV.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, рекордно высокие цены на электричество могут смениться аномально низкими ценами: «Сегодня мы видим, что цена остается очень высокой. Но, вероятно, в какой-то момент мы увидим, что она также будет очень низкой».

«Когда именно этот момент наступит, я, конечно, не могу сказать, но я верю, что в 2022 году мы снова сможем наблюдать те часы и дни, когда биржевая цена на электроэнергию может быть отрицательной», — добавил глава энергетического госконцерна Эстонии.

По словам главы Eesti Energia, при отказе страны от сланцевой энергетики следующим самым дешевым видом энергии останется ветряная энергия. Однако на данный момент ветропарков слишком мало, и, по его мнению, необходимо значительно ускорить внедрение ветроэнергетики на рынке Эстонии.

Цены на электроэнергию осенью 2021 года неоднократно обновляли рекорды Эстонии. Так, в понедельник, 29 ноября, среднесуточная цена на электричество в эстонской ценовой зоне на бирже Северной Европы Nord Pool выросла до 264 евро за мегаватт-час, ненадолго превысив 400 евро в вечернее время.