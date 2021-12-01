Лос-Анджелес, США, 1 декабря 2021, 15:47 — REGNUM Николас Кейдж присоединился к актёрскому составу фильма о монстрах под названием Renfield. Об этом 1 декабря пишет The Hollywood Reporter.
По данным СМИ, Николас Кейдж сыграет графа Дракулу. Главную роль в фильме исполнит актёр Николас Холт — он сыграет приспешника Дракулы. Дата выхода картины пока неизвестна.
Добавим, что режиссёром Renfield выступит Крис МакКей. Производством киноленты займётся студия Universal Pictures.
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