Саратов, 1 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Саратове женщина поверила «сотруднику банка» о необходимости обезопасить сбережения и перевела мошенникам почти 2 млн рублей. С заявлением пострадавшая обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Жительнице Волжского района города Саратова поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и заверил о попытке злоумышленников оформить кредит на ее имя. Предотвратить операцию и сохранить сбережения поможет встречный займ, а полученные деньги следует перевести на «безопасный счет». Женщина, поверив незнакомцу, взяла в кредит почти 1,9 млн рублей и перевела на указанный счет.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове пенсионерка передала незнакомцу пароли, со счетов были списаны сбережения в сумме 658 тыс. рублей. В отделениях разных банков женщина обналичила 1505 тыс. рублей, оформила два кредита на общую сумму в 685 тыс. рублей и все деньги перевела на неизвестные счета.

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