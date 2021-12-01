Челябинск, , 14:36 — REGNUM Жители Челябинской области перечислили мошенникам ещё более 6 млн рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Мошенники

Gtrk-kaluga.ru

Пострадавшими стали жители Сатки, Магнитогорска, Южноуральска, Миасса и Озёрска. Больше всех пострадала женщина 1976 года рождения. Желая приумножить свой капитал с помощью игры на бирже, она доверилась мошенникам и лишилась почти 4 млн рублей.

Остальные пострадавшие тоже поверили мошенникам, предложившим способ заработка. Во всех случаях как только люди заявляли о желании вернуть деньги, то мнимые специалисты переставали выходить на связь.