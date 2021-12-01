Стокгольм, 1 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Правительство Швеции намерено ввести новую принудительную меру, чтобы получить доказательства в совершении преступления путем получения доступа к облачному аккаунту подозреваемого. Об этом 1 декабря в ходе пресс-конференции заявил министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Йоханссон, передает телеканал SVT.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

Напомним, что сегодня Полиция Швеции может войти в телефон подозреваемого и скачать с него данные. Однако если подозреваемое лицо хранит данные на облачном сервере, следователи не могут получить к ним доступ.

Теперь правительство Швеции подготовило соответствующий документ и отправило его на рассмотрение в различные ведомства. Если от них поступил положительный ответ, то документ, позволяющий получить доступ к облачным серверам, ляжет в основу законопроекта, который впоследствии будет передан в риксдаг.