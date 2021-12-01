Сеул, 1 декабря 2021, 14:32 — REGNUM Представители Южной Кореи обсуждают с представителями Египта экспорт южнокорейской военной техники. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в южнокорейской оборонной промышленности.
По данным источников, переговоры проходят на полях Международной выставке вооружений EDEX 2021, которая проходит в Каире с 29 ноября по 2 декабря.
Известно, что в настоящее время стороны обсуждают поставки самоходно-артиллерийской установки K9 Thunder и бронетранспортёр K-10.
Отметим, что в Международной выставке вооружений EDEX 2021 принимают участие более 350 предприятий из 40 стран мира. Со стороны Южной Кореи в выставке участвуют около десяти предприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, представители Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявили о планах закупить в Южной Корее зенитные ракеты средней дальности класса «земля-воздух» M-SAM.
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